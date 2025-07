De ‘Brasil’, Milan vence Liverpool em amistoso com homenagem a Diogo Jota

Em um amistoso disputado neste sábado (26), em Hong Kong, o Milan superou o Liverpool por 4 a 2, em um jogo que uniu futebol, nostalgia e emoção. A equipe italiana, inclusive, estreou seu novo uniforme alternativo, com design amarelo e detalhes verdes em alusão ao Brasil, e contou com destaque de Rafael Leão, Loftus-Cheek e Okafor, autor de dois gols.

Apesar de não contar com brasileiros em campo, o visual do Milan remeteu à trajetória de ídolos como Kaká, Cafu e Ronaldinho no clube. O Liverpool empatou com Szoboszlai no primeiro tempo e diminuiu no fim com Gakpo. Mas os italianos foram superiores nos contra-ataques e construíram a vitória diante de quase 50 mil torcedores.