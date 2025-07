Cruzeiro x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Ceará se enfrentam neste domingo (27), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h, no estádio do Mineirão. O time celeste busca manter a liderança da competição após o empate com o Corinthians no meio da semana.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida ao vivo.