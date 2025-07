Com Mayke de saída, Palmeiras tem três jogadores em fim de contrato; veja situação

Lateral-direito tem negociação avançada com o Santos. Marcelo Lomba, Marcos Rocha e Bruno Fuchs têm situação incerta no clube

O Palmeiras finaliza os últimos trâmites burocráticos para sacramentar a saída de Mayke para o Santos . Além do lateral-direito, somente outros três jogadores do elenco alviverde têm contrato até o fim da temporada: Marcelo Lomba, Marcos Rocha e Bruno Fuchs.

O goleiro e o lateral tinham situação parecida com a de Mayke. Ou seja, contrato somente até o dia 31 de dezembro. Contudo, o camisa 12 pediu sua liberação imediata, pois recebeu uma proposta do Santos até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

O Alviverde acredita que os três jogadores são importantes para o plantel, por conta, especialmente, da influência no vestiário. No entanto, trata com uma postura diferente, iniciando conversas para renovação no fim da temporada e oferecendo somente mais um ano de vínculo.

Dessa forma, Marcos Rocha e Marcelo Lomba já podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Afinal, eles têm somente mais seis meses de compromisso com o Palmeiras.

Marcos Rocha, de 36 anos, é tratado como um dos capitães do elenco e está no clube desde 2018. Por outro lado, Lomba, de 38, chegou ao Allianz Parque em 2022 e esteve envolvido em uma possível transferência para o Fluminense no primeiro semestre.