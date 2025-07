Cláudia comemora estreia pela Seleção: ‘Um sonho’

O empate sem gols do Brasil contra a Colômbia ficou marcado além da partida eletrizante. No duelo que garantiu a classificação da Seleção na liderança do Grupo B da Copa América, a goleira Cláudia realizou sua estreia com a Amarelinha.

A jogadora do Fluminense precisou entrar na partida após a expulsão de Lorena, ainda na primeira etapa. Cláudia não escondeu a alegria e a emoção do momento após a partida e recordou toda a caminhada que passou de Pérola d’Oeste, no interior do Paraná, até chegar à Seleção.