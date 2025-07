Botafogo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (26/7), às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileiro. O Glorioso é o quinto colocado, com 25 pontos e segue sonhando com a liderança da competição, que hoje pertence ao Cruzeiro. Por outro lado, o Timão está na 11ª posição, com 20 pontos somados, mas vive um momento turbulento fora de campo, além de não vencer há dois jogos. A voz do Esporte transmite este duelo a partir das 17h, com Christian Rafael no comando e na narração.