Al-Hilal faz proposta milionária por destaque Isak, destaque do Newcastle

O sueco Alexander Isak, do Newcastle, recebeu do Al-Hilal uma proposta para receber 600 mil libras esterlinas semanais (R$ 4,4 milhões). As informações são do jornal inglês “The Guardian”. Lesionado, ele não viajou com o time inglês para a pré-temporada em Singapura. A equipe, aliás, enfrenta o Arsenal neste domingo (27).

Ainda de acordo com a reportagem, outro time interessado no sueco é o Liverpool, mesmo após contratar Ekitiké por R$ 580 milhões. Os Red Devils, aliás, ainda tem outros nomes de peso para o setor ofensivo, como Salah, Chiesa e Gakpo.