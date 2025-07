Vasco divulga melhorias no CT Moacyr Barbosa; veja

Entre as melhorias estão a nova área molhada, a ambientação das áreas de convívio, o paisagismo, a nova fachada e a cobertura do estacionamento

O Vasco divulgou na tarde desta sexta-feira (25/7) imagens da reforma feita no CT Moacyr Barbosa, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Centro de Treinamento do clube, afinal, está de cara nova.

Segundo o anúncio, o Cruz-Maltino concluiu nesta semana mais uma etapa do processo de modernização do CT, focando em conforto, funcionalidade e qualificação dos espaços. Entre as melhorias realizadas, afinal, destacam-se a nova área molhada, a ambientação das áreas de convívio, o paisagismo, a nova fachada e a cobertura do estacionamento. Quanto à “área molhada”, são ao todo dez banheiras de hidromassagem e uma piscina 7,60m x 3,60m no espaço.

Ainda segundo o clube, as intervenções integram um plano contínuo de aprimoramento da estrutura, fortalecendo a base para o desenvolvimento esportivo do Vasco. As melhorias estruturais eram promessas do presidente Pedrinho.

Ainda há previsão para novas melhorias em 2025 no local. No entanto, estas não dependem apenas do Vasco. Isso porque o clube está em contato com a Prefeitura do Rio, que realizará uma obra no CT visando instalar uma rede de drenagem que passará por dentro do terreno para atender a comunidade do Jardim do Amanhã, na Cidade de Deus.