Thomas Müller se despede do Bayern de Munique após 25 anos

Müller, aliás, fez seu último jogo nas quartas de final do Mundial de Clubes, quando o Bayern foi eliminado pelo PSG. Aos 35 anos, ele afirma que ainda quer continuar jogando. Nas últimas temporadas, ficou no banco de reservas da equipe alemã.

Ídolo do Bayern de Munique, Thomas Müller despediu-se nesta sexta-feira (25) e não seguirá como jogador do clube onde atuou por mais de 25 anos e conquistou inúmeros títulos. Diversas equipes já demonstram interesse em sua contratação, principalmente da MLS, dos Estados Unidos.

“Ainda quero jogar futebol e, por isso, decidi continuar, aconteça o que acontecer. Vou seguir como jogador. Estou tentando aproveitar a oportunidade enquanto meu corpo ainda está em forma o suficiente para atuar em alto nível, mesmo que, obviamente, eu não esteja mais na Europa”, disse o atacante.

Dois destinos despontam como favoritos para receber o atacante: o Sydney FC, da Austrália, e o LA Galaxy, dos Estados Unidos. Os americanos lideram a corrida por Thomas Müller.

“Com certeza será uma experiência no exterior para mim. Estou realmente ansioso e curioso. A MLS é uma liga interessante, especialmente com a Copa do Mundo acontecendo nos EUA no ano que vem”, concluiu.