Thiago Maia se credencia como ‘solução’ para o Internacional

A séria contusão do volante Fernando, que ficará ausente por cinco meses, causou receio ao Internacional. A comissão técnica e até mesmo a diretoria iniciaram uma busca por um substituto do camisa 5, um dos principais jogadores e líderes do elenco. Roger Machado decidiu apostar primeiro em uma solução dentro do grupo, fazer Thiago Maia retomar às origens. Inicialmente a escolha se mostra certa. Afinal, o camisa 29 vem dando conta do recado.

O Colorado melhorou após a paralisação para o Mundial de Clubes. Nos três jogos após a retomada, nos triunfos sobre Vitória, Ceará e Santos, Thiago Maia foi titular. Ele atuou como primeiro volante, sua posição de origem.