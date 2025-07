Sport x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão e Peixe fazem o duelo dos desesperados na Ilha do Retiro, em busca de uma reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro

O Leão, que ainda não venceu na competição, conseguiu um empate fora de casa contra o Vitória, na última rodada. Os pernambucanos ocupam a última colocação na tabela, com quatro pontos. Já o Peixe vem de duas derrotas seguidas, sendo a última contra o Internacional, dentro de casa, por 2 a 1. O Alvinegro abre a zona de rebaixamento, com 14 pontos, na 17ª colocação.

Sport e Santos fazem um confronto de desesperados na Ilha do Retiro. Dentro da zona de rebaixamento, as equipes se enfrentam na noite deste sábado (26), às 18h30, no Recife, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Sport

Na busca pela primeira vitória na competição, o Leão chega ao duelo tentando manter a moral pelo resultado conquistado fora de casa. O treinador Daniel Paulista não contará com o volante Sérgio Oliveira, que sofreu uma lesão no ligamento e deve ficar um bom tempo afastado dos gramados. Entretanto, o técnico pode promover a entrada de Romarinho no time titular. O atacante marcou os dois gols do Sport no Barradão.

Como chega o Santos

O Peixe chega ao Recife precisando mostrar uma reação. Após voltar bem da pausa para o Mundial de Clubes, o Santos não repetiu o brilho nas últimas partidas e perdeu seus últimos dois jogos. Para o duelo, Cléber Xavier não poderá contar com Gil, suspenso, e Guilherme e Willian Arão, lesionados. Entretanto, o técnico conta com o retorno de Tomás Rincón, que deve ficar no banco. Na escalação, o Alvinegro pode ter a entrada de Igor Vinícius na vaga de Escobar, pela lateral direita.

SPORT RECIFE X SANTOS

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data e horário: 26/7/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Derick Lacerda (Romarinho) e Ignacio Ramírez. Técnico: Daniel Paulista.

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar (Igor Vinícius), João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington. Técnico: Cléber Xavier.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)