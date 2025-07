Saúl treina com grupo do Flamengo pela primeira vez; De la Cruz é liberado

Primeiro reforço da segunda janela de transferências, Saúl treinou pela primeira vez com o grupo do Flamengo, nesta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu. O jogador, aliás, realizou atividades na última quarta e quinta, mas o elenco fez regenerativo por conta do jogo contra o Bragantino, em Bragança Paulista.

O meio-campista ainda não foi regularizado e, portanto, não deve jogar contra o Atlético, no Maracanã, pelo Brasileirão. O novo camisa 8 chega para atuar no lugar de Gerson, que assinou com o Zenit.