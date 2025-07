Saúl destaca reencontro com Filipe Luís no Flamengo: ‘Como jogador, já era treinador’

Novo reforço do Flamengo para a sequência da temporada, Saúl se apresentou, nesta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu e conversou com a imprensa. Assim, o jogador, de 30 anos, que assinou contrato até dezembro de 2028, falou sobre o reencontro com um velho conhecido, o agora técnico Filipe Luís, com quem atuou pelo Atlético de Madrid por quatro temporadas.

É uma situação rara. Tenho uma relação muito boa com o Filipe, muito além de treino e jogo. Quando estávamos no Atlético de Madrid ele estava sempre sentado ao meu lado. No fim, se dá conta que o Filipe jogador já era treinador, porque tem as ideias muito claras. Era muito parecido com as conversas de hoje o que tem transmitido, a vontade de ganhar, a forma de jogar. É similar a quando jogava, o que queria fazer no campo. Temos as ideias muito claras. Ter uma pessoa como o Filipe vai me ajudar a ter o melhor rendimento e poder ajudar a equipe em tudo”, afirmou.