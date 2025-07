Palmeiras x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lugares distintos na tabela, equipes se enfrentam neste sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Em partes distintas na tabela, Palmeiras e Grêmio medem forças neste sábado (26/7), às 21h, no Allianz Parque, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o terceiro colocado, com 29 pontos e segue sua caça ao líder Cruzeiro na tabela. Por outro lado, o Imortal é o 14° colocado, com 17 pontos somados, sendo três a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Assim, um triunfo, colocam as duas equipes mais próximas de seus objetivos neste momento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere Como chega o Palmeiras Nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Atlético-MG e Fluminense, o que deixou o clube na 3ª colocação, com 29 pontos conquistados. Além disso, a equipe de Abel Ferreira possui dois jogos a menos em relação aos adversário e tem apenas cinco pontos de distância do líder Cruzeiro. Assim, depende das próprias forças para assumir a primeira posição. Para esta partida o técnico Abel Ferreira segue sem contar com o zagueiro Murilo, com lesão muscular na coxa, assim como o atacante Paulinho, com um problema na canela, e o também avante Bruno Rodrigues. Contudo, o treinador terá novas baixas. Afinal, Allan foi expulso contra o Fluminense e terá que cumprir suspensão. Além disso, Felipe Anderson, com uma contusão na coxa esquerda, também é baixa e desfalca o Verdão. Como chega o Grêmio O Grêmio, por sua vez, se encontra em um momento diferente de seu adversário. Em sua última partida, o time empatou com o Alianza Lima, do Peru, e deu adeus à Copa Sul-Americana. Além disso, o time não vence há três jogos no Brasileirão e vive uma grande crise esportiva. Assim, uma vitória fora de casa, contra um dos líderes da competição, pode servir para animar o elenco e a torcida.