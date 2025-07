Organizada do Santos critica Neymar em nota, após confusão com torcedor

Torcida Jovem detonou postura do camisa 10, ao bater boca com um santista, após a derrota do Peixe para o Internacional / Crédito: Jogada 10

A Torcida Jovem, uma das principais organizadas do Santos, emitiu uma nota nesta sexta-feira (25/7) após a repercussão do episódio envolvendo Neymar e um torcedor santista, ocorrido na derrota por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira (23/7), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.