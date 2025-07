Manchester City acerta contratação de Trafford, goleiro do Burnley

Nas últimas semanas, o atleta negociava com o Newcastle, mas optou por aceitar a proposta da equipe comandada por Pep Guardiola na temporada 2025/26.

O jogador se formou nas categorias de base dos Citizens, mas chegou a atuar no Accrington e Bolton, ambos por empréstimo. Em 2023, acertou com o Burnley em 2023 por 17,3 milhões de euros.

Essa contratação pode evidenciar uma possível despedida do brasileiro Ederson. Afinal, o jogador é alvo de críticas pela atuação na última temporada e está no radar do Galatasaray na janela de transferências.

Por fim, aos 22 anos, James Trafford tem 1,92 metros de altura e é uma figura constante nas divisões de base da Inglaterra. No entanto, ainda não estreou na equipe principal.