Lyanco e Scarpa admitem troca de farpas, mas fazem as pazes no Atlético

Defensor revela que tudo foi resolvido entre os dois após a classificação do time mineiro na Sul-Americana

Scarpa afirma que a troca de mensagens entre os dois ocorreu por conta de visões diferentes sobre determinados assuntos. Já Lyanco garante que o episódio ficou no passado e a classificação na Sul-Americana ajudou a amenizar a situação. Durante a disputa por pênaltis, inclusive, os dois ficaram lado a lado.

Nos últimos anos, o Atlético transformou-se quase em um barril de pólvora, com jogadores ameaçando deixar o clube devido aos salários atrasados. No meio desse cenário, o defensor Lyanco e o meia Gustavo Scarpa trocaram farpas nas redes sociais e admitiram o momento turbulento entre eles.

VEJA: Atlético-MG estuda ampliação de contrato com Lyanco

“No dia seguinte, a gente já tinha se resolvido, já estava tudo certo. O barulho acabou sendo maior do que realmente precisava, do que realmente foi. A gente se resolveu. Falei ali, os nossos filhos fazem aula juntos. Enfim, ele se manifestou de uma forma, eu entendi de outra. Parti em defesa do que eu acreditava ser o certo. E está tudo resolvido. É meio clichê, mas realmente foi um mal-entendido”, disse Lyanco.

“O meu negócio com o Lyanco foi realmente um mal-entendido. Uma postagem dele que entendi de uma forma, ele quis dizer outra coisa, e está tudo certo”, acrescentou Gustavo Scarpa.

Entenda o caso Lyanco x Scarpa nas redes sociais

Tudo começou quando Lyanco postou: “Família?! Jamais… Uma vez Galo…”. Em seguida, o zagueiro publicou também uma resposta do seu empresário, afirmando que não havia entrado na Justiça para deixar o Atlético e que entendia o momento financeiro do clube. Scarpa, por sua vez, rebateu rapidamente, já que ele e Rony buscaram meios legais para cobrar os atrasos salariais do Galo.