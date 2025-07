Lesão de Ignácio traz novo problema para o Fluminense na sequência da temporada

Com a ausência de zagueiro, Tricolor terá que buscar soluções para o setor defensivo, que tem dado dor de cabeça a Renato Gaúcho / Crédito: Jogada 10

Desde que voltou do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Fluminense ainda não conseguiu vencer no Brasileirão e emendou três derrotas seguidas no Maracanã. Assim, os comandados do técnico Renato Gaúcho ganharam mais um problema para a sequência da temporada. Afinal, Ignácio tem uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. Diante disso, o Tricolor terá que buscar soluções para um setor que tem dado dor de cabeça. Diferentemente do Mundial, o sistema defensivo tem deixado a desejar, com inúmeros erros individuais e coletivos, que custaram pontos preciosos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com a ausência de Ignácio, que irá desfalcar a equipe por até seis semanas, um velho problema vem à tona. Isso porque Thiago Santos e Manoel têm deixado a desejar e não apresentam a mesma intensidade do trio de zagueiros. O primeiro, por sinal, teve fracas atuações nas vezes em que foi acionado no Mundial de Clubes. O time, aliás, sentiu muito a ausência de Freytes no duelo decisivo com o Chelsea, pela semifinal do torneio da Fifa. Com isso, é notória a necessidade de ir ao mercado e ser assertivo no setor, algo que ainda não aconteceu. Outra solução é buscar apostas nas divisões de base, em Xerém.