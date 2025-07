Jeremy Sarmiento, atacante do Brighton, entra na mira do Cruzeiro

O Cruzeiro está em busca de um atacante nesta janela de transferências. Assim, um jogador que atua na Inglaterra entrou na mira da Raposa: trata-se do equatoriano Jeremy Sarmiento, de 23 anos, de acordo com a “Itatiaia”.

Nascido em Madrid, Jeremy começou sua trajetória no Charlton Athletic, de onde saiu aos 16 anos para as categorias de base do Benfica. Sem oportunidades no clube português, ele se encaminhou para o Brighton em 2021. Ele tem contrato com o clube inglês até 2027, mas não tem muitas oportunidades. Assim, acumulou empréstimos nos últimos anos.

Assim, na temporada 2023/2024, ele jogou pelo West Bromwich e pelo Ipswich. Já na última, defendeu o Burnley e participou da campanha de acesso com o segundo lugar na Championship, a Segunda Divisão inglesa. Jeremy marcou quatro gols em 35 partidas.

Além disso, o atacante também acumula convocações para a seleção principal do Equador. Aliás, ele participou da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e da Copa América, em 2024. Ao todo, são 24 partidas e dois gols.