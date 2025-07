Futebol brasileiro é homenageado pelo Milan em novo uniforme

Com a proximidade do ínicio de uma nova temporada no futebol europeu, os clubes aproveitam para fazer o lançamento de novos modelos de uniforme. E o Milan, nesse processo, exaltou uma homenagem ao futebol brasileiro em indumentária que usará no biênio 2025/2026.

O design do uniforme produzido pela fornecedora de material esportivo Puma tem inegável semelhança com o tradicional amarelo portado pela Seleção Brasileira desde 1954. Além disso, as golas e mangas da camisa estão destacadas em verde escuro, complementando a união de cores popularmente feita a cultura do Brasil em geral.