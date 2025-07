Fortaleza x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de reabilitação, Leão do Pici recebe o Massa Bruta, que não vence há três jogos, em um duelo de gigantes pressionados no Castelão / Crédito: Jogada 10

A 17ª rodada do Brasileirão apresenta um duelo de opostos, com duas equipes buscando recuperação no campeonato. Neste sábado (26), o Fortaleza recebe o Red Bull Bragantino às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O time da casa luta para deixar a zona de rebaixamento. Enquanto isso, o visitante quer encerrar a má fase para voltar a brigar pela liderança. O confronto é marcado pela necessidade de vitória para ambos os lados. O Fortaleza, comandado pelo novo técnico Renato Paiva, quer aproveitar o fator casa para engatar uma recuperação. O time conseguiu estancar uma sequência de derrotas com um empate na última rodada. Já o Red Bull Bragantino, que não vence há três jogos, precisa de um bom resultado para não se distanciar dos primeiros colocados.

Onde assistir A partida terá transmissão do Premiere (Pay-Per-View). Como chega o Fortaleza O Fortaleza chega para a partida buscando um recomeço sob o comando de Renato Paiva. A equipe está na zona de rebaixamento e precisa urgentemente de uma vitória. O time, ao menos, conseguiu encerrar uma sequência de derrotas com um empate no último jogo. Agora, o Leão do Pici aposta na força de sua torcida para conquistar um triunfo e, finalmente, deixar o Z-4. Para este jogo, no entanto, o treinador tem uma longa lista de problemas. São cinco jogadores entregues ao departamento médico: Moisés, David Luiz, João Ricardo, Brenno e Gustavo Mancha. Além deles, o zagueiro Brítez e o atacante Marinho são dúvidas para o confronto, o que pode forçar o time a ir a campo com muitas modificações. Como chega o Bragantino O Red Bull Bragantino chega a Fortaleza também pressionado por uma sequência negativa. Apesar de estar na parte de cima da tabela, a equipe não vence há três partidas. Esse jejum, aliás, fez o Massa Bruta se distanciar da briga pela liderança do campeonato. Portanto, o time viaja ao Nordeste com o objetivo de reencontrar o caminho da vitória.