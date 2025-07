Fluminense terá mudança na escalação para enfrentar o São Paulo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Isso porque o Monstro, poupado no começo do jogo contra o Palmeiras, será titular no lugar de Ignácio, lesionado. O camisa 4 saiu de campo contra o Verdão, no começo do segundo tempo, por problemas no joelho direito. Ele recebeu diagnóstico de uma lesão do ligamento colateral medial de grau dois. Clique aqui para saber o tempo de recuperação do defensor.

Além disso, Renato também testou outras variações de mudanças na parte ofensiva, de acordo com o “ge”. Há a probabilidade, por exemplo, de Bernal começar na vaga de Martinelli. Serna pode perder a vaga para Canobbio, enquanto Cano tem a sombra de John Kennedy para iniciar jogando.

Assim, a provável escalação do Fluminense para pegar o São Paulo é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato; Soteldo, Serna (Canobbio) e Cano (John Kennedy).