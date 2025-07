Dorival admite ansiedade para ter trio de ataque pela primeira vez no Corinthians

Treinador ainda não conseguiu comandar uma partida com Yuri Alberto, Memphis Depay e Garro juntos. Centroavante está em transição física / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior vive a expectativa de, pela primeira vez desde que assumiu o Corinthians, poder escalar o trio ofensivo considerado ideal com Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro. A possível volta do camisa 9 representa mais do que uma opção a mais no elenco. É vista como essencial para a retomada de desempenho do setor ofensivo da equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fora de combate desde 24 de maio, Yuri Alberto se recupera de uma fratura em uma das vértebras lombares, sofrida na partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Após semanas de recuperação no departamento médico, o atacante agora está em fase de transição física e já realiza atividades com bola, mas ainda sob restrições. O clube trabalha com a possibilidade de que Yuri seja relacionado no próximo sábado (26/7), quando o Corinthians visita o Botafogo, às 18h30, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. O principal foco, no entanto, é prepará-lo para o Dérbi contra o Palmeiras, que abre o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece próxima quarta-feira, dia 30, na Neo Química Arena. Dorival quer ver trio pela primeira vez sob seu comando Dorival ainda não conseguiu colocar o trio Garro, Depay e Yuri em campo juntos desde sua chegada. Coincidentemente, os três jogadores foram fundamentais para a reação do Corinthians na reta final do Brasileirão de 2024. “As dificuldades que estamos tendo é no setor ofensivo. Não escondo que não tive a oportunidade de ter o trio de ataque junto. São jogadores que se completam. Muito da nossa queda (de produção) se deve a isso”, disse o treinador após o empate sem gols com o Cruzeiro, na Neo Química Arena.