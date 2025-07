Cruzeiro faz jogo duro e mantém Kaio Jorge

Artilheiro do Brasileirão vem sendo alvo do mercado

Nos últimos dias, Kaio Jorge recebeu sondagens. Contudo, nenhuma proposta foi formalizada. O Cruzeiro, por um lado, não trata ninguém como inegociável, mas não quer dizer que vá facilitar a vida na negociação. No caso do atacante, não pretende conversar por menos de 25 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões na cotação atual).

Na mira de clubes do exterior, Kaio Jorge deve permanecer no Cruzeiro . Afinal, o clube mineiro faz jogo duro e não pretende negociá-lo nesta janela de transferências, de acordo com o “ge”. O atacante, de 23 anos, é o artilheiro do Brasileirão com 12 gols e considerado peça fundamental para a Raposa alcançar voos maiores neste ano.

Apesar do desejo de retornar à Europa, Kaio Jorge não tem pressa. Afinal, ainda tem 23 anos. Portanto, ele valoriza o momento no Cruzeiro. O jogador vê com bons olhos a oportunidade de terminar a temporada ainda mais valorizado e também sonha em ganhar uma oportunidade na Seleção Brasileira na reta final da preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Clubes como o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Zenit, da Rússia, já procuraram o Cruzeiro em busca de informações sobre o atacante. Contratado no ano passado junto a Juventus, da Itália, Kaio Jorge tem contrato com a Raposa até 2029. Ao todo, soma 45 jogos, 21 gols e sete assistências com a camisa celeste. Em 2025, são 14 gols e duas assistências em 22 partidas.

