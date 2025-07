Confira datas e horários das oitavas de final da Copa Sul-Americana

A Conmebol anunciou através de suas redes sociais, nesta sexta-feira (25/7), as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Eles vão ocorrer, afinal, entre 12 e 21 de agosto. Dois times representam o futebol brasileiro entre os 16 melhores do torneio: Fluminense e Atlético-MG. Vasco, Grêmio e Bahia ficaram pelo caminho na fase de playoffs.

O Tricolor, que avançou como líder e, por isso, já tinha vaga garantida nas oitavas, jogará contra o América de Cali (COL) no dia 12 de agosto (uma terça-feira) pela ida, definindo a volta sete dias mais tarde, no Maracanã. Já o Galo atua nas quintas-feiras dias 14 e 21, duelando, assim, com o Godoy Cruz.