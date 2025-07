Brasil segura desvantagem, empata com a Colômbia e vai encarar o Uruguai nas semifinais

Seleção teve Lorena expulsa ainda na primeira etapa, mas conseguiu segurar o empate sem gols, em partida quente dentro de campo / Crédito: Jogada 10

O Brasil teve dificuldades, jogou com uma a menos, mas garantiu a liderança do grupo na Copa América Feminina. Na noite desta sexta-feira (25), a Seleção teve Lorena expulsa ainda na primeira etapa, mas conseguiu se defender bem e empatou sem gols contra a Colômbia, em Quito. Com o resultado, o Brasil terminou a primeira fase na liderança do Grupo B, com 10 pontos. Já as colombianas terminaram na segunda posição, com oito pontos, e estão garantidas nas semifinais. No outro jogo do grupo, o Paraguai venceu a Venezuela, de virada, por 2 a 1 e tirou qualquer chance de classificação da Viñotinto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas semifinais, a Seleção vai encarar o Uruguai, na próxima terça-feira (29), às 21h. Já a Colômbia encara a Argentina, na segunda-feira (28), no mesmo horário. As duas partidas acontecem no estádio Casa Blanca, em Quito. Lorena é expulsa e clima esquenta no campo O Brasil começou tendo a principal oportunidade. Dudinha recebeu na entrada da área e chutou, a bola desviou e passou perto do gol. Entretanto, a Seleção não conseguia se encontrar no jogo e sofria com Linda Caicedo pela direita defensiva. A jogadora do Real Madrid levou perigo em cruzamentos rasteiros. Em um deles, Ramírez recebeu na pequena área e parou em grande defesa de Lorena. Caicedo apareceu no principal lance da primeira etapa. A atacante escapou da marcação e tentou encobrir Lorena. A goleira fez a defesa, só que fora da área. Primeiro, a árbitra deu apenas o amarelo, mas, após chamado da auxiliar, expulsou a arqueira, para protestos das brasileiras. Dentro de campo, a temperatura subiu e o Brasil se mostrou abalado. Entretanto, mesmo com a inferioridade, a Seleção conseguiu encaixar a marcação e evitou que a Colômbia chegasse com tanta possibilidade. A única grande chance veio com Laboa, já nos acréscimos, que tentou de voleio e mandou para fora.

Brasil ataca mais e segura o empate No segundo tempo, o Brasil voltou melhor e criando oportunidades. Dudinha arriscou de fora da área e Tapia fez a defesa. Depois, Ary Borges subiu após cruzamento na área e cabeceou nas mãos da goleira. Na melhor chance, Fê Palermo lançou Dudinha, que tirou Tapia da toca e tocou para Yasmin, que, aos invés de chutar, bateu cruzado e a bola passou na frente do gol. Caicedo voltou a aparecer no jogo e por pouco não apareceu para abrir o marcador. A atacante recebeu pela esquerda, invadiu a área, mas tocou para Ravi e Mariza apareceu travando. A reta final de jogo foi marcada por várias lesões. Gabi Portilho dividiu com Montoya e sentiu o joelho e voltou para a partida no sacrifício. Nos acréscimos, Yasmin cobrou falta fechada e acertou a trave, tendo a principal oportunidade do jogo. BRASIL 0 x 0 COLÔMBIA Copa América Feminina – 5ª rodada – Grupo B

Data-Hora: 25/7/2025 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito (EQU)

BRASIL: Lorena; Fê Palermo, Tarciane, Mariza e Yasmin; Ary Borges (Duda Sampaio, 22’/2ºT), Angelina *Yaya, 38’/2ºT) e Kerolin (Gio, 22’/2ºT); Gabi Portilho, Jhonson (Cláudia 27’/1ºT) e Dudinha (Marta, 38’/2ºT). Técnico: Arthur Elias.

COLÔMBIA: Tapia; Carabalí, Dani Arias (Álvarez, 26’/2ºT) e Caracas; Carolina Arias, Izquierdo (Montoya, 26’/2ºT) e Caicedo; Leicy Santos (Pavi, 17’/2ºT), Mayra Ramírez (Usme, 17’/2ºT) e Loboa. Técnico: Ángelo Marsiglia.

Árbitro: Milagros Arruela (PER)

Auxiliares: Mariana Aquino (PER) e Vera Yupanqui (PER)

Cartões Amarelos: Kerolin e Ary Borges (BRA); Isquierdo (COL)

Cartão Vermelho: Marta (BRA)