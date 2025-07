Botafogo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem força neste sábado, às 18h30, no estádio Nilton Santos, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro

Em momentos diferentes dentro de campo, Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (26/7), às 18h30, no estádio Nilton Santos, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o quinto colocado, com 25 pontos e segue sonhando com a liderança da competição, que hoje pertence ao Cruzeiro. Por outro lado, o Timão está na 11° posição, com 20 pontos somados, mas vive um momento turbulento fora de campo, além de não vencer há dois jogos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video

Como chega o Botafogo

O Botafogo ocupa a quinta colocação com 25 pontos em 14 partidas e não perde no Brasileirão desde o dia 3 de maio, quando foi superado pelo Bahia, fora de casa. Além disso, o Glorioso tem dois jogos a menos que o Cruzeiro, líder da competição e que está a nove pontos na frente do clube carioca.

Como chega o Corinthians

O Corinthians, por outro lado, vive situação de maior instabilidade. Mesmo com 20 pontos, ocupa apenas a 11ª colocação após 16 jogos, apresentando cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. Contudo, as situações extracampo e crise política vem mexendo com o dia a dia do clube, que tenta se concentrar apenas nas situações dentro de campo.