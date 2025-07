Botafogo negocia com centroavante da Inter de Milão

O Botafogo está no mercado atrás de um nome para ser uma sombra para o centroavante Arthur Cabral. Taremi, da Inter de Milão e da seleção iraniana, é o novo alvo do Botafogo. A informação foi publicada, nesta quinta-feira (24), pelo “Canal do TF”. No momento, o reserva imediato de Cabral é Mastriani, jogador que ainda não deu liga no Alvinegro.

Na Inter desde a temporada passada, com três gols e sete assistências, Taremi tem um alto salário na Itália, algo que será um empecilho nesta busca do Mais Tradicional.