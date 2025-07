Atlético-MG estuda ampliação de contrato com Lyanco

O defensor Lyanco está próximo de renovar seu contrato com o Atlético-MG. As partes caminham para estender a parceria até o fim da temporada de 2029. A expectativa é que a assinatura do novo vínculo ocorra na próxima semana.

Nos últimos dias, Lyanco recebeu sondagens para deixar o clube mineiro. Everton, da Inglaterra, Olympiacos, da Grécia, e Al Duhail, do Qatar, consultaram a situação do jogador junto ao Atlético, mas, até agora, as conversas não passaram de especulação.

Apesar do interesse externo, Lyanco já manifestou o desejo de permanecer no Galo. Seu contrato atual vai até 2028, e a renovação deve estendê-lo por mais um ano. Assim, na semana passada, a diretoria alvinegra reuniu-se com os representantes do atleta para discutir os termos. A informação é do jornalista Jorge Nicola. O Atlético investiu R$ 18 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do zagueiro.

Lyanco pelo Atlético

Há um ano no clube, Lyanco conquistou o Campeonato Mineiro de 2025 e foi finalista da Copa do Brasil e da Libertadores no ano passado. Aliás, na temporada atual, já disputou 29 partidas, marcou quatro gols e conquistou o carinho da torcida.