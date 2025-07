Após negócio com o Lyon, Botafogo não receberá por venda de Lucas Perri ao Leeds

O goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo, está bem próximo de acertar com o Leeds United, da Inglaterra, em uma negociação que irá girar em torno de 16 milhões de euros (R$ 103,9 milhões na cotação atual). No entanto, o clube carioca não receberá qualquer quantia pela transferência do arqueiro, visto que o Lyon adquiriu 100% de seus direitos econômicos. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o Alvinegro havia negociado 50% dos direitos econômicos do goleiro. Os outros 50% ficaram como mais-valia de uma futura venda, algo que poderia render 6,3 milhões de euros (R$ 41,4 milhões) com esta nova transferência.