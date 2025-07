Acertado com a Roma, Wesley se despede de companheiros do Flamengo

Diante disso, o Rubro-Negro liberou o atleta, de 21 anos, no dia seguinte ao acerto com Emerson Royal, do Milan. O lateral, então, atuará pelo clube italiano, em uma transação que gira em torno de 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões) mais 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) em metas.

Vale lembrar que a Roma aguardava uma resposta até a última segunda-feira (21), mas o Flamengo conseguiu estender o prazo para buscar uma peça de reposição no setor. Existe a possibilidade de uma despedida do jogador no Maracanã, que ainda não foi confirmada pelo clube.

Ainda em julho, Wesley já havia acertado as bases salariais e a duração de cinco anos de contrato com o clube italiano e aguardava a liberação. O Rubro-Negro recusou a primeira proposta de 20 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, mas aceitou a segunda oferta.

Chegada de novo lateral

Diante da iminente saída, o clube acertou a contratação de Emerson Royal, que pertencia ao Milan. Ele será apresentado à torcida, no Maracanã, no domingo (27), antes do jogo contra o Atlético pelo Brasileirão.