Yuri Alberto avança em recuperação e anima Corinthians por retorno no Dérbi

O retorno de Yuri Alberto aos gramados está próximo de se concretizar. Fora de ação desde o dia 24 de maio , o atacante do Corinthians apresentou evolução significativa na recuperação da fratura sofrida em uma vértebra lombar e já realiza atividades mais intensas com bola no CT Joaquim Grava.

Há três semanas, o camisa 9 passou a treinar em campo, mas vinha sendo poupado de movimentos com maior impacto físico. A boa notícia para a comissão técnica e para a torcida corintiana veio na última terça-feira (22/7), quando o clube divulgou imagens do treino em que Yuri participa normalmente com os demais jogadores, com direito a carrinho durante uma das atividades.

O departamento médico monitora diariamente a evolução do jogador e trabalha com duas possibilidades de retorno: o clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (30/7), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ou, de forma antecipada, já no confronto diante do Botafogo, neste sábado (26/7), no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão.

“Estou nessa expectativa também (de retorno), vou aguardando, espero que ele esteja o mais rápido possível em condições. É um jogador que faz muita falta, não só pelos gols, mas pela postura. É um jogador que ataca espaço”, afirmou o técnico Dorival Júnior, em entrevista coletiva.

Yuri Alberto segue artilheiro

O treinador ainda destacou o diferencial tático de Yuri dentro do elenco. Apesar de estar fora dos últimos sete compromissos do Timão, o camisa 9 ainda lidera a artilharia da equipe na temporada, com 13 gols marcados.