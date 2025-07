Wolverhampton anuncia contratação de Arias, ex-Fluminense, como camisa 10

Colombiano, que se destacou com a camisa do Tricolor no Mundial de Clubes, assume número que era de Matheus Cunha

O Wolverhampton anunciou, na manhã desta quinta-feira (24), a contratação de Jhon Arias, que se destacou no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, pelo Fluminense. assim, a negociação girou em torno de 22 milhões de euros (cerca de R$142 milhões) por 90% dos direitos do jogador, que utilizará a camisa 10.

Além disso, dos 90% citados, 17 milhões de euros (R$ 110 milhões) são valores fixos e 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) variáveis de acordo com as metas do jogador no clube inglês.

Vale lembrar que o jogador renovou seu contrato com o Fluminense em fevereiro e era o jogador mais bem pago do elenco. No entanto, ele tinha o sonho de atuar no futebol europeu, sobretudo na Premier League.

Nos últimos dias, Arias se despediu do clube carioca através de uma coletiva de imprensa ao lado do presidente Mário Bittencourt. Ele disse que pretende retornar ao Tricolor no futuro. Desde 2021, o colombiano teve problemas de adaptação, mas a partir de 2023 se destacou e conquistou a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.