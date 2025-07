Virginia? Victoria Ruiz? Vini Jr vive affair com modelo brasileira

Rumores sobre a vida amorosa do camisa 7 do Real Madrid, especialmente durante as férias no Brasil, tem chamado atenção de internautas

A vida amorosa de Vinicius Júnior segue no centro das fofocas mais recentes sobre as celebridades. No entanto, contrariando os rumores recentes, o affair de Vini Jr. não é Victoria Ruiz, tampouco Virginia Fonseca. A musa do momento, segundo os boatos, chama-se Beatriz Marinho e tem curtido um momento mais reservado e íntimo com o camisa 7 do Real Madrid.

Após passar uma temporada na Europa, a modelo retornou ao Brasil e, inclusive, marcou presença nas duas festas de aniversário do astro. Beatriz conseguiu passar batida, visto que os principais boatos da celebração envolviam Virginia Fonseca. Contudo, ainda de acordo com apuração do perfil ‘Gossip do Dia’, Marinho vem se encontrando frequentemente com o jogador há algum tempo.