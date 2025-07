Tiquinho Soares vive seca e perde espaço após chegada de Cleber Xavier

Centroavante não saiu do banco de reservas nos últimos três jogos. Contra o Inter, treinador decidiu colocar o garoto Luca Meirelles / Crédito: Jogada 10

Contratado no início da temporada como a principal referência ofensiva do Santos, o atacante Tiquinho Soares perdeu protagonismo no elenco alvinegro e atualmente vive um período de baixa. Desde o retorno do Campeonato Brasileiro, após a pausa para o Mundial, o camisa 9 ainda não foi acionado nem sequer uma vez por Cleber Xavier.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes apontado como solução para os problemas ofensivos do time, Tiquinho viu sua participação cair consideravelmente. Desde que Cleber assumiu o banco de reservas, o centroavante foi titular em apenas cinco das 13 partidas disputadas sob sua gestão, entre Brasileirão, Copa do Brasil e amistosos. Nesse período, o atacante não marcou gols e registrou apenas uma assistência, desempenho que o afastou das primeiras opções no setor de ataque. Com uma nova proposta de jogo, Cleber Xavier tem apostado em Neymar atuando como um falso 9. A mudança dispensou a presença de um centroavante de ofício em diversas formações. Além disso, o jovem Deivid Washington passou a ganhar mais espaço e, na derrota por 2 a 1 para o Internacional, acabou substituído no segundo tempo por Luca Meirelles. A escolha, aliás, foi justificada pelo treinador. “Quanto ao Tiquinho, é opção de semana de treino. Luca tem treinado bem, me dá um ataque ao espaço melhor e a gente optou por ele”, explicou Cleber Xavier, após a partida. Tiquinho Soares chegou com expectativa, mas está devendo gols Tiquinho Soares chegou à Vila Belmiro vindo do Botafogo, em uma negociação que envolveu a ida do zagueiro Jair ao clube carioca. Durante a passagem de Pedro Caixinha pelo comando santista, o atacante teve um início promissor, com sete gols marcados. Ele também foi titular nos jogos sob a curta passagem de César Sampaio, quando balançou as redes uma vez no clássico contra o São Paulo, já pelo Brasileirão.