Semelhança de Adriano Imperador com os três filhos em foto causa surpresa

O ex-jogador Adriano Imperador compartilhou um registro ao lado de seus três filhos no último fim de semana. Normalmente com postura tímida envolvendo o lado pessoal da sua vida, o antigo atacante decidiu ter uma atitude diferente. Assim, publicou uma foto em uma celebração com os seus herdeiros e ostentando sorrisos: Adriano, de 17 anos, Sophia, de 15, e Lara, de 10.

A publicação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e impressionou pela semelhança na aparência entre Adriano Imperador e seus filhos. “Gente, todos idênticos!”, frisou uma seguidora. “Eu sempre fico chocada, todos os filhos parecem com ele”, indicou outra. “Didico, todos são a sua cara! Muita saúde e alegria hoje e sempre”, transmitiu uma terceira. “Adriano, Adriano Jr., Adriana e Adrianinha”, comentou uma outra de forma descontraída.

Filho de Adriano Imperador defende clube de Portugal

Adriano Carvalho Ribeiro, filho do ex-jogador Adriano Imperador, está há cinco meses no futebol europeu. O jovem atleta atua no Acadêmica de Coimbra. Aos 18 anos, Adrianinho deixou o Serrano, de Petrópolis, no começo do ano, onde atuou desde 2022 nas categorias de base.

Adrianinho “herdou” os passos do pai. Ele atua como centroavante e tem um porte físico de destaque. Antes da equipe da Região Serrana do Rio de Janeiro, o atacante teve passagens pelas categorias de formação de Boavista e Grêmio. No Acadêmica de Coimbra, ele joga na equipe sub-19.