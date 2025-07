Saúl explica negociação e destaca estrutura do CT do Flamengo: ‘Estou impressionado’

Novo reforço do Flamengo para a sequência da temporada, Saúl deu sua primeira entrevista para o canal oficial do clube carioca no YouTube. Nesse sentido, o meio-campista espanhol explicou o motivo de ter desistido de acertar com o Trabzonspor, da Turquia, e citou suas características dentro das quatro linhas.

“Eu tive (proposta) da Turquia, a que ficou mais próxima porque economicamente era realmente muito forte. Mas havia muitas outras propostas na Europa, inclusive na Espanha e outros lugares. Mas, no final, quando te chamam em um clube como o Flamengo, você tem que ir. Não se pode negar. Creio que é uma decisão tomada em conjunto com a minha família. Será muito importante que eles consigam se adaptar à cidade. Tudo o que me falaram do Rio é maravilhoso. Queria comprovar e mostrar logo todo o meu futebol. Creio que com esta equipe e este treinador será possível”, disse.