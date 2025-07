Roger Machado celebra êxito na estratégia do Inter na Vila Belmiro

Borré e Carbonero, ambos colombianos, definem o triunfo do Inter na Vila Belmiro, nesta quarta, pelo Brasileirão

O Inter vai subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (23), na Vila Belmiro, bateu o Santos por 2 a 1, pela rodada 16 da competição nacional. O resultado é fruto de uma estratégia do técnico Roger Machado. Após o embate contra os paulistas, o técnico do time gaúcho explicou, então, suas intenções.

“A vitória demonstrou que tivemos êxito na estratégia, embora um jogo diferente. Foi bem aberto. Nos contra-ataques, conseguimos ser bem eficientes”, disse o treinador, em coletiva, no Estádio Urbano Caldeira.