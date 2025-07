Palmeiras inicia conversas para trocar de gramado no Allianz Parque

O Palmeiras começou as conversas com a WTorre para a troca do gramado do Allianz Parque. As tratativas ainda estão nos estágios iniciais e, caso haja a necessidade da mudança, a obra deve acontecer apenas na próxima temporada.

Existe uma possibilidade da troca da empresa fornecedora do gramado. O clube fará uma análise para achar um modelo que suporte a sequência de eventos e de jogos que o estádio recebe. Recentemente, o Palmeiras efetuou a troca do gramado sintético na Academia de Futebol com uma empresa diferente da que realiza o trabalho no Allianz Parque.