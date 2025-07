Milan insiste na contratação de atacante da Juventus

O Milan está em busca de um novo nome para o ataque, mas qualquer definição só deve acontecer em agosto. De acordo com informações do jornal ‘Gazzetta dello Sport’, o clube ainda tem Dusan Vlahovic como prioridade e monitora a situação do atacante da Juventus, em meio a um jogo de paciência entre as duas partes.

LEIA MAIS: Milan anuncia primeiro equatoriano da história do clube