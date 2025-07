Marcelo Ryan chega a 10 gols no Japão pela segunda temporada consecutiva

Atacante brasileiro marca na vitória do F.C. Tokyo sobre o Urawa Reds e mira repetir os bons números do ano passado

LEIA MAIS: Sterling entra na mira do atual campeão italiano

Pela segunda temporada consecutiva, o brasileiro Marcelo Ryan atingiu a marca de 10 gols na temporada, atuando no Japão. O atacante marcou um dos gols do F.C. Tokyo na vitória por 3 a 2 diante do Urawa Reds, em partida disputada no último final de semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em sua quarta temporada no país asiático, sendo a terceira completa e a primeira pelo time da capital japonesa, o jovem de 23 anos vem do melhor ano da sua carreira, quando marcou 15 gols e deu três assistências em 33 jogos pelo Yokohama FC. Ao todo, já soma 94 partidas no Japão, sendo 23 neste ano.

“Essa marca é muito importante para um centroavante, o trabalho de anos esperando para que esse momento chegasse, agora é continuar e seguir ajudando minha equipe. Quero tentar bater as metas do ano passado, esse será o objetivo individual até o final da temporada. Coletivamente, temos que nos livrar dessa zona em que estamos o mais rápido possível”, disse.

Além disso, a vitória diante do Urawa Reds foi essencial para o F.C. Tokyo ficar mais ‘tranquilo’ durante a pausa de quase um mês da J1 League. Com 24 rodadas disputadas, agora o time da capital ocupa a 14ª posição com 29 pontos e abriu oito de vantagem para a zona de rebaixamento.

“Vitória de importância muito grande, sabemos da situação em que estamos e ganhar antes de uma pausa. Dessa forma, isso nos dá muito mais tranquilidade para trabalhar quando o campeonato voltar”, finalizou Marcelo Ryan.