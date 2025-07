Juventude x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quinta-feira (24/7), às 19h, no Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileir, Juventude e São Paulo fazem um duelo direto na parte de baixo da tabela. O Jaconero é o 18° colocado, com 11 pontos e precisa vencer para respirar na classificação. Contudo, vale ressaltar que os gaúchos têm dois jogos a menos e uma vitória pode ser crucial para o restante do torneio. Já o Tricolor Paulista conseguiu um respiro ao vencer o clássico contra o Corinthians e subiu para a 14° posição, com 16 pontos somados.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar as emoções da batalha da Serra Gaúcha. Cesar Tavares está com as cordas vocais afinadas para narrar a peleja. João Miguel Lotufo brinda o internauta com comentários precisos, enquanto o intrépido Christopher Henrique garante as melhores reportagens.