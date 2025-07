Irmã de Neymar é vista em jantar com mães de Davi Lucca e Helena

Rafaella Santos, irmã de Neymar, foi vista em um jantar ao lado de Amanda Kimberly e Carol Dantas. A primeira foi um caso do craque em um período em que esteve separado de Bruna Biancardi. Já a segunda foi a sua primeira namorada e, no relacionamento com ambas, o camisa 10 do Santos teve filhos. No caso, Helena e Davi Lucca, respectivamente.

Importante ressaltar que Rafaella é amiga pessoal tanto de Amanda Kimberly como de Carol Dantas. Por isso, o ambiente do encontro foi amigável. Davi Lucca é o único herdeiro homem do astro e o mais velho, com 13 anos. Helena há pouco tempo completou um ano. Entre os quatro filhos do Neymar, ela é a terceira na cronologia. O atacante tem mais outras duas herdeiras: Mavie e Mel, as duas fruto do seu relacionamento com Bruna Biancardi.