Fora dos planos do Atlético, Fausto Vera é relacionado para confronto na Sul-Americana

Fausto Vera está de volta na lista de relacionados do Atlético Mineiro. No entanto, apesar de estar à disposição do técnico Cuca para o confronto contra o Bucaramanga-COL, nesta quinta-feira (24), ele está fora dos planos do Galo e aguarda propostas.

Aliás, a última partida do jogador foi contra o Maringá, pela Copa do Brasil, no dia 25 de janeiro. Já no mês passado, no último jogo antes da pausa do Mundial, o volante alegou não estar focado na equipe e pediu para não ser mais relacionado.