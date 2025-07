Flamengo demonstra interesse na contratação do italiano Zaniolo, diz site

Atualmente no Galatasaray, meia passou grande parte da carreira na Roma, onde marcou o gol do título da Conference League

A informação foi divulgada inicialmente pelo site turco “Czcspor” e confirmada pelo jornalista Yakup Çınar, que cobre o dia a dia do clube de Istambul. De acordo com ele, um time da América do Sul apresentou uma proposta concreta pelo atleta e “as chances de ele se transferir para lá são grandes”.

A quinta-feira (24) segue agitada no mercado de transferências do Flamengo. Após o acerto com Emerson Royal e o interesse no atacante Samuel Lino , a bola da vez é o meia Nicolò Zaniolo, de 26 anos, que pertence ao Galatasaray.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Versátil, podendo atuar como meia e pelas pontas, Zaniolo, de 1,90m de altura, ganhou destaque ainda jovem defendendo a Roma, onde ficou de 2018 a 2023. Foi dele o gol do título da Conference League na vitória por 1 a 0 sobre o Feyenoord, a primeira conquista internacional da história da equipe da capital italiana. No elenco dos Giallorossi estava o lateral-esquerdo Viña, atualmente no Flamengo.

Em seguida, foi negociado com o Galatasaray e acabou por rodar por outros times por empréstimo. Primeiro, defendeu o Aston Villa, da Inglaterra, onde entrou em campo 39 vezes e marcou três gols. Logo depois, teve uma curta passagem pela Atalanta antes de acertar com a Fiorentina. Além disso, Zaniolo passou pela base da Inter de Milão. O meia tem 19 partidas pela seleção da Itália, com dois gols marcados.

Quando ainda tinha 19 anos, em 2019, despertou o interesse de diversos clubes do futebol europeu. Na época, a imprensa italiana revelou que o Real Madrid pensava em pagar 60 milhões de euros para tirá-lo da Roma. Além dos Merengues, PSG e Juventus acompanhavam o atleta de perto.

Flamengo acerta com lateral e encaminha contratação de Samuel Lino

O Flamengo segue ativo nesta janela de transferências e acertou de mais uma contratação. Trata-se do lateral-direito Emerson Royal, que atualmente defende as cores do Milan, da Itália, e chegou a um acordo verbal com o clube carioca. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências internacionais.