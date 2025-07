Douglas Luiz falta reapresentação da Juventus e pode ser negociado

Clube italiano cogita punição disciplinar e aceita vender o volante por valor abaixo do que pagou em 2024

A Juventus deu início à temporada 2025/2026 nesta quinta-feira (24), após a participação no Mundial de Clubes, mas com um desfalque inesperado entre os atletas. O brasileiro Douglas Luiz não compareceu à reapresentação e, de acordo com a imprensa italiana, o clube deve aplicar uma punição disciplinar.

LEIA MAIS: Arsenal anuncia zagueiro promessa do futebol espanhol