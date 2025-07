Diretor do Cruzeiro revela proposta por Kaio Jorge e analisa cenários

Atacante é destaque da temporada e artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols

O diretor de futebol do Cruzeiro, Paulo Pelaipe, rechaçou qualquer possibilidade de vender o artilheiro do time e do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge. Segundo ele, o jogador recebeu propostas, principalmente da Europa.

Mais recentemente, surgiram sondagens do Zenit, da Rússia, mas o dirigente negou qualquer chance de negociação ou recebimento de oferta oficial. Aliás, Kaio Jorge já marcou 12 gols no Brasileirão e chegou ao clube no ano passado.