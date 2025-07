De saída do River Plate, jogador publica tocante mensagem de despedida

Rodrigo Aliendro estava nas fileiras riveristas desde 2022 / Crédito: Jogada 10

Enquanto diferentes nomes chegaram para reforçar o River Plate na última janela de transferências como Maxi Salas e Juanfer Quintero, outros fazem o caminho inverso. Como, por exemplo, é o caso do meio-campista Rodrigo Aliendro. O nome de 34 anos de idade, sem acordo para renovar contrato com o clube de Buenos Aires, deixou o clube para reforçar as fileiras de outra equipe argentina, o Vélez Sarsfield. Porém, não antes de se pronunciar, de forma muito bonita, na sua carta de despedida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em praticamente todos os pontos da publicação inserida na sua rede social, Aliendro usa palavras de carinho e gratidão com quem compartilhou sua dia a dia no River. Desde 2022 na institução, ele fez 108 jogos com cinco gols, seis assistências e conquistou três títulos de cunho nacional. Foram eles o Campeonato Argentino, a Supercopa Argentina e o Troféu de Campeões. Apesar do tempo de casa, o meio-campista não apresentou atuações regulares o suficiente para ter um período longevo de titularidade. Algo, aliás, que ele faz uma abordagem, mesmo que de maneira indireta, em um trecho do seu comunicado. Confira, na íntegra, a carta de despedida de Rodrigo Aliendro do River Plate Chegou a hora de encerrar uma etapa muito importante da minha vida, e não é fácil expressar em palavras tudo o que o River Plate significou para mim.

Essa grande instituição foi um lar. Um lugar onde cresci não apenas como jogador, mas também como pessoa. Sempre fiz isso com paixão, comprometimento, dando o meu melhor em cada sessão de treinamento e em cada jogo. Às vezes tudo ia bem. Às vezes, nem tanto, mas tenho a tranquilidade de que sempre dei o meu melhor. Tive a sorte de compartilhar o dia a dia com pessoas incríveis. O tipo de pessoa que pode não aparecer na foto, mas que faz tudo funcionar: treinadores, colegas de equipe, funcionários do clube, médicos, fisioterapeutas, dirigentes, torcedores. Todos eles deixaram uma marca em mim e sou profundamente grato a todos eles. Vou embora com milhares de lembranças. Algumas boas, outras difíceis, mas todas valiosas porque cada momento que passei aqui me moldou, me ensinou e me preparou para o que está por vir.