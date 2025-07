Das 10 maiores tranferências nesta janela, 9 são de agremiações da Premier League

Na janela de transferências para a temporada 2025/26, Real Madrid é o único não britânico no top 10

A janela de transferências do meio do ano, aberta em 10/7, já movimentou cifras gigantescas. Até o momento, mais de R$ 30 bilhões(4,6 bilhões de euros) trocaram de mãos no futebol mundial. Esta dança reafirma o poderio financeiro da Premier League, liga responsável por nove das dez transferências mais caras da temporada.

A principal negociação> alemão Florian Wirtz, que saiu do Leverkusen para o Liverpool por impressionantes 125 milhões de euros (R$ 812 milhões). Além dos ingleses, que juntos movimentaram 710 milhões de euros(R$ 4 bilhões) apenas entre as 10 maiores transferências, somente o Real Madrid, com a compra de Dean Huijsen junto ao Bournemouth (10ª posição, 62,5 milhões de euros, ou R$ 406 milhões), aparece entre os protagonistas.