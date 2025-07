Corinthians busca soluções para manter Depay e descarta rescisão

Com dívida milionária e dificuldades no caixa, diretoria tenta honrar contrato do camisa 10, que é peça-chave do elenco

O Corinthians enfrenta dificuldades para honrar os compromissos assumidos no contrato com Memphis Depay, e a situação do camisa 10 se tornou a mais delicada do atual elenco. A diretoria interina, liderada por Osmar Stabile, reconhece internamente que o clube não tem recursos suficientes para arcar com todos os valores acordados com o atacante holandês.

Mesmo diante do impasse, a intenção do atual comando é manter o contrato vigente, assinado ainda sob a gestão de Augusto Melo. A esperança da diretoria é que, em agosto, o clube tenha um alívio financeiro com a entrada de recursos oriundos do novo contrato com a Nike, fornecedora de material esportivo. Esse montante será direcionado prioritariamente ao departamento de futebol.

O desafio, no entanto, está longe de ser simples. O custo do contrato com Depay é considerado elevado para os padrões atuais do Corinthians. A análise da nova gestão é de que os compromissos assumidos são “acima do que o clube pode pagar”. Apesar disso, a possibilidade de rescisão contratual só aconteceria caso a decisão partisse do próprio jogador.

Uma das dívidas mais urgentes é a premiação pela conquista do Campeonato Paulista de 2025. Afinal, o Corinthians deve cerca de R$ 5 milhões a Depay, valor maior que o dos demais atletas por conta de cláusulas específicas previstas em seu vínculo. O clube começou a quitar os prêmios nesta semana, contemplando também o restante do elenco e a comissão técnica.

Durante a gestão Augusto Melo, o clube recebeu antecipadamente uma quantia significativa pela adesão à Liga Forte União (LFU). No entanto, ao contrário do que esperava o elenco, o valor não chegou a estar sendo utilizado para quitar dívidas com o futebol, mas para pagar outras pendências do clube.