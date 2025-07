Com dores, Artur dá susto, mas não gera preocupação no Botafogo. Entenda!

Atacante é dúvida para enfrentar o Corinthians, neste sábado, no Nilton Santos, pela rodada 17 do Campeonato Brasileiro

As últimas horas foram tensas para o atacante Artur. O jogador reclamou de dores no peito, na última quarta-feira (23). No entanto, segundo o site “ge”, a situação não gera grandes preocupações para o Botafogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na madrugada desta quinta-feira (24), ele passou por uma bateria de exames em uma emergência hospitalar. Os testes cardíacos e sanguíneos não apontaram nenhum problema grave. Artur está, na verdade, resfriado.

No entanto, apesar dos bons resultados, o atacante fará novos exames, por precaução, para saber sua condição clínica. Assim, o camisa 7 é, por ora, dúvida para enfrentar o Corinthians, no sábado (26), às 18h30, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 17 do Campeonato Brasileiro.

Artur chegou ao Botafogo nesta temporada. Ele soma 23 jogos e marcou quatro gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.